Unglück am K2: Jetzt äußert sich Rekord-Bergsteigerin Harila

Die Tragödie am K2: Extrembergsteigerin Kristin Harila äußert sich zum tragischen Tod von Muhammad Hassan.

Rekord-Extrembergsteigerin Kristin Harila hat in einem emotionalen Blog-Post über die tragischen Ereignisse am K2 am 27. Juli 2023 berichtet. Muhammad Hassan, ein 27-jähriger pakistanischer Bergsteiger, verlor an diesem Tag sein Leben. Harila und ihr Team waren bei ihrem Rekordversuch Zeugen des tragischen Unfalls und versuchten, Hassan zu retten.