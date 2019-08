Ungewöhnliche Methode: Mit Elektroschocks gegen Karpfen-Plage

Asiatische Karpfen werden in US-Gewässern zur Plage und bedrohen den Fortbestand der ansässigen Arten bedroht.

Eigentlich wurden die Karpfen in den 70er Jahren zur Fischzucht in die USA importiert werden. Viele der Karpfen gelangten aber in die freie Wildbahn hinaus und vermehrten sich seitdem übermäßig stark.