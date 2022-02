Ungewisse Zukunft für die Dornbirner Fußballdamen

all

Nur für den Nachwuchs wurde eine Vereinbarung zwischen Lauterach und FC Dornbirn getroffen. Jetzt wird die Zukunft der Damen auch ein Fall für den Dornbirner Stadtrat.

Quo vadis FC Dornbirn Frauen! Wo spielen die Rothosen-Frauen im Frühjahr?

DORNBIRN/LAUTERACH. Was passiert mit den FC Dornbirn Frauen und wo kann die Mannschaft von Trainer Urs Mathis mit sofortiger Wirkung die Trainingseinheiten absolvieren und die sechs Heimspiele im Frühjahr in der ÖFB Frauen 2. Liga bestreiten? Die Verantwortlichen mit den beiden Geschäftsführern von FC Dornbirn Frauen Thomas Türtscher und Werner Brunold sind mit der Situation auf der Birkenwiese aufgrund fehlender Trainingsmöglichkeiten unzufrieden und haben den Schritt in Richtung FC Lauterach unternommen um dort künftig zu spielen und trainieren.

Nach einem VOL.AT-Bericht am vergangenen Donnerstag gingen die Wogen beim FC Lauterach aber hoch. Der Traditionsklub aus der Hofsteiggemeinde hat nur eine Zustimmung zu Trainingszwecken für das Damenteam des FC Dornbirn - bis zum Ende der Semesterferien - erteilt.

Beschlossen wurde auch seitens des FC Lauterach und FC Dornbirn Frauen eine Spielgemeinschaft der Unter-16-Jährigen im Mädchenfußball der beiden Klubs ab dem Frühjahr. Diese Mädchenmannschaft wird im VFV Meisterschaftsbetrieb der Burschen (U14) teilnehmen. „Der FC Lauterach war nicht abgeneigt, mit dem FC Dornbirn in der Zukunft eng zusammenzuarbeiten, speziell im Frauenfußball", so Lauterach-Präsident Nobert Heimpel. Er führt weiter aus. "Aber der Alleingang von Werner Brunold war nicht sehr förderlich. Es wäre eine Option für die Gegenwart und Zukunft gewesen. Es sollte aber ein langsames Kennenlernen und Beschnuppern sein. Es ist ein großer Teil der Vereinsfunktionäre schon negativ durch diesen Bericht in den Medien eingestellt. Vorgesehen waren auch nur ein bis zwei Spiele der Dornbirner Frauen im Frühjahr, das war der Plan. Es geht aber nur miteinander und nicht alleine."

Vorstandssitzung in Lauterach

Am Mittwoch soll in einer Vorstandsitzung des FC Lauterach eine definitive Entscheidung getroffen werden, ob die Frauen des FC Dornbirn künftig in der Hofsteiggemeinde spielen und trainieren dürfen. Dabei sind auch FC Dornbirn Geschäftsführer Werner Brunold und Thomas Türtscher geladen, um Stellung zu nehmen.

Stadtrat beschäftigt sich dem Thema

Auch die Stadt Dornbirn hat mittlerweile reagiert: Laut Vizebürgermeister Markus Fässler (SPÖ) wurde das Thema als Tagesordnungspunkt mit aufgenommen und soll besprochen werden.

