FC Dornbirn Frauen spielen Bundesliga in Lauterach

FC Dornbirn Frauen spielen und trainieren ab sofort nicht mehr in Dornbirn sondern in der Sportanlage Ried. Das ist der Grund: Werner Brunold im Interview.

DORNBIRN/LAUTERACH. Eine Bombe ist geplatzt! Fast vier Jahre war das Stadion Birkenwiese die Wirkungsstätte für den FC Dornbirn Frauen. Seit wenigen Tagen trainiert die Elf um Trainer Urs Mathis (63) aber auf der Sportanlage Ried in Lauterach. „Wir haben keine idealen Trainingsmöglichkeiten mehr in Dornbirn. Es ist eine traurige Geschichte. Die Übungseinheiten wären erst ab 21 Uhr für die Mannschaft möglich. Die Stadt Dornbirn hat keinerlei Strukturen geschaffen. In Dornbirn ist für uns kein Spiel- und Trainingsbetrieb in dieser Form mehr möglich. Mit dem gesamten Team ist nichts mehr durchführbar“, übt FC Dornbirn Frauen Geschäftsführer und Sportdirektor Werner Brunold (58) harte Kritik.

Weiters meint Brunold: „Wir sind dem FC Lauterach für die großartige Aufnahme sehr dankbar und werden sie nicht enttäuschen. FC Lauterach hat uns alle Mittel zur Verfügung gestellt, ganz speziell sind die Topbedingungen im neuen Trainingsgelände“. Die FC Dornbirn Frauen werden schon in der Rückrunde der 2. Liga im Frühjahr 2022 die Heimspiele in Lauterach austragen. Die Heimpremiere in Lauterach steigt gegen LUV Graz am Sonntag 20. März um 11 Uhr, Sportanlage Ried. Und der große Traum soll im Sommer Wirklichkeit werden: Bundesliga Frauenfußball in Lauterach. „Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir schaffen den Aufstieg ins nationale Oberhaus. Der Traum soll in Erfüllung gehen.“