Ungeimpfte: Inzidenz bei Jüngeren dreimal höher als bei 60+

Die Corona-Pandemie wird zunehmend eine Angelegenheit der jüngeren Bevölkerung.

Große Unterschiede bei Inzidenzen

243,54 ist die Sieben-Tages-Inzidenz bei nicht vollständig oder gar nicht Geimpften 18 bis 59-Jährigen, in der Gruppe der zwölf- bis 17-Jährigen infizierten sich in der vergangenen Woche 231,36 Personen pro 100.000 Einwohnern Österreichs mit dem Corona-Virus. Damit ist die Inzidenz bei Jüngeren ohne Impfschutz etwa dreimal so hoch wie bei der Generation 60 plus, die aktuell bei 80,66 liegt.