"Booster-Impfungen als Wellenbrecher nutzen"

Nach der Ankündigung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein versichert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, dass auch in Vorarlberg die Planung für die bevorstehenden Booster-Impfungen im Herbst vorbereitet sind.

Ähnlich wie bereits Anfang des Jahres sollen zuerst Bewohner:innen in Alters- und Pflegeheimen, sowie Personen im Gesundheitsbereich ihre Auffrischungs-Impfungen erhalten. Der Startschuss für die neuerliche Impfrunde fällt im Oktober. „Es ist entscheidend, alles zu unternehmen, um möglichst gut durch den Herbst zu kommen und so eine mögliche Überlastung des medizinischen Systems zu verhindern“, verdeutlicht Rüscher.

Mehr Sicherheit durch Impfung

Nach wie vor sind Mitarbeitende im Gesundheitswesen, in der Altenpflege und im Sozialbereich aufgrund der Corona-Pandemie stark beansprucht. Gleichzeitig sind sie wegen des oft sehr engen, teilweise körperlichen Kontakts einem deutlich höheren Infektionsrisiko ausgesetzt, verdeutlicht die Gesundheitsreferentin. Nicht immer garantiert ein Einhalten der Regeln, wie Abstand-Halten und Masken-Tragen, in der täglichen Arbeit Schutz vor einer Infektion. Höhere Sicherheit bietet aus Sicht von Rüscher eine Corona-Schutzimpfung, „weil sie im Falle einer Infektion in sehr hohem Ausmaß vor schweren Krankheitsverläufen und Krankenhausaufenthalten schützt“. Zudem werden zu behandelnde bzw. betreuende Personen geschützt, unterstreicht die Landesrätin die Notwendigkeit einer nun notwendigen Boosterimpfung im Gesundheitsbereich. Rüscher zeigt sich über die bereits jetzt sehr hohe Impfbereitschaft in den Vorarlberger Krankenhäusern von über 85 Prozent sehr erfreut.

Schutz vulnerabler Personen

Es ist vorgesehen die Bewohner:innen der Alters- und Pflegeheime sowie in den Spitälern wieder vor Ort zu impfen. Die restlichen Mitarbeiter:innen werden in den wieder reaktivierten Impfstraßen des Landes geimpft. Ab November wird es dann Auffrischungsmöglichkeiten für die restliche Bevölkerung geben.

Impfstrassen werden reaktiviert

Die Haupt-Impfstraßen in Bregenz und Nenzing werden ab November in regelmäßigen Abständen bis ins Frühjahr 2022 geöffnet. Zusätzlich werden die kleineren Impfstraßen, wie etwa in Bezau und im Kleinwalsertal geöffnet. „Ich bedanke mich an dieser Stelle bereits bei allen Ärzt:innen und Helfer:innen, die sich bereits wieder bereit erklärt haben in den Impfstraßen zu helfen“, freut sich die Gesundheitslandesrätin.