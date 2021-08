Dritter Stich: So stehen Vorarlberger zur dritten Covid-Impfung

Österreich rüstet sich für die dritte Impfung gegen das Coronavirus. Doch wie stehen Vorarlberger dazu? VOL.AT hat sich in Dornbirn umgehört.

Großteil für dritte Impfung

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in Dornbirn befürwortete der Großteil der Befragten die dritte Impfung. Wenn es sie brauche, sei sie nur sinnvoll. Nur so könne man den Impfschutz aufrechterhalten und sich und andere gegen das Virus schützen. Angst vor einer vierten Welle oder neuen Varianten hatte keiner der Umfrageteilnehmer. Sich impfen zu lassen sei auf lange Sicht unumgänglich, so die generelle Meinung. Der Staat solle sich aber nicht in die Impf-Entscheidung einmischen, so einer der Befragten.