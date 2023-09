Unfassbar: "Mädchentester-Bordell" schockt mit neuer Aktion

Nach dem kontroversen "Mädchentester"-Plakat sorgt dasselbe Etablissement in Graz erneut für Aufsehen.

Gratissex für erfolglose Räuber?

Auf Social Media verspricht Wollinger unter dem Motto "Bei uns geht niemand leer aus" Gratissex für (glücklose) Räuber. Eine mehr als zweifelhafte Aktion, die bereits die Aufmerksamkeit der örtlichen Behörden erregt hat. In dem Video, das von Wollinger höchstpersönlich inszeniert wurde, orientieren sich die Macher an einem speziellen Vorfall - dem "Um Sechse ist Schluss"-Räuber. Dieser scheiterte vor Kurzem bei einem Raubüberfall, weil ihm eine Trafikantin überzeugend erklärte, dass die Registrierkasse nach Dienstschluss um sechs Uhr abends nichts mehr ausspuckt. Der frustrierte Räuber verließ daraufhin die Trafik und wurde in den Tagen danach von der Polizei geschnappt.