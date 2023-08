Räuber scheitert am Kassaschluss - Trafikantin schickt ihn einfach weg

Skurrile Szenen spielten sich am Mittwochabend in Graz ab: Ein maskierter Mann betritt eine Trafik, versucht diese auszurauben und scheitert kläglich an der geistesgegenwärtigen Trafikantin.

Kurz vor 18 Uhr betrat der unbekannte Täter die Trafik, täuschte die Abgabe eines Wettscheins vor und bedrohte die Angestellte mit einer Waffe, als diese mit dem Einlesen des Wettscheins beschäftigt war. Was dann - laut Landespolizei Steiermark in vermutlich steirischem Dialekt - folgte, könnte eine Episode von "Versteckte Kamera" sein.

Die Kasse ist zu

"Ich will das Geld", fordert der Räuber. "Was willst?", kommt die Frage der Trafikantin. "Das ganze Geld", wiederholt der Mann. Die Angestellte antwortet unbeeindruckt "Ja, genau" und wendet sich offenbar an ihren Chef mit den Worten "Chef, das ist ein Überfall".

Während zwischen den drei Personen einige Worte gewechselt werden, wird es 18 Uhr. Woraufhin die beiden Angestellten den Räuber informieren, dass die Registrierkasse um18 Uhr automatisch absperrt. Es tue ihnen leid, aber "um Sechs ist die Registrierkasse zu, das ist so". Der Chef gibt dem verhinderten Räuber noch den Tipp, das nächste Mal doch früher zu kommen.

Es wird noch besser

Daraufhin dreht der Räuber um, scheint die Trafik zu verlassen. Nur Augenblicke später steht er aber wieder in der Trafik und fragt: "Ihr lügt mich aber nicht an, oder?" Der Chef verneint vehement, und bietet dem Räuber sogar an, selbst hinter den Tresen zu kommen und einen Blick auf die Registrierkasse zu werfen. Daraufhin gibt der maskierte Mann auf und verlässt ohne Beute die Trafik.

Die beiden Opfer bleiben unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber blieb erfolglos.

Mögliche weitere Überfälle

Raubermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Täter für weitere Raubdelikte, begangen am 2. August 2023 in Preding bei Weiz (Steiermark) und in der Nacht auf 10. August 2023 in Kemeten, Bezirk Oberwart (Burgenland), verantwortlich sein.

Täterbeschreibung

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Veröffentlichung eines Lichtbildes in den Medien sowie des Überwachungsvideos an.

Mann, 25-35 Jahre alt, mittlere Statur, ca. 180 cm groß, ca. 80 kg schwer, aufgrund des Dialektes vermutlich Österreicher, bekleidet mit grüner Jacke, dunkler Schirmkappe mit weißem Muster/Ornament, dunkle Hose, blaue Sportschuhe, Brille mit einem gelben Glas.