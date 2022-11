Unfall in Dornbirn – 54-Jährige in Pkw eingeklemmt

Bei einem Auffahrunfall in Dornbirn wurden zwei Personen verletzt.

Am Dienstagabend kam es in Dornbirn Schwefel zu ein Auffahrunfall. Im Zuge des Auffahrunfalls wurde eine 54-jährige Fahrzeuglenkerin in deren Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Bergeschere durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Dornbirn geborgen werden. Zwei am Unfall beteiligte Personen wurden unbestimmten Grades verletzt in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz eingeliefert.