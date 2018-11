Umstrittener Hausbau in Lochau: Kritik geht weiter

Wie bereits gestern berichtet, sorgt derzeit der Bau eines Wohnhauses in Lochau für großen Unmut bei der Bevölkerung. Kritik gibt es nun von Landesvolksanwalt und der Baukulturinitiative "vau hoch drei".

Man dürfe nur das bauen, was auch bewilligt worden sei, so Bachmayr-Heyda. “Wenn man etwas anderes baut, dann muss man damit rechnen, dass die Baubehörde einschreitet und den Bau stoppt – wie in diesem Fall – und allenfalls eine Strafe ausspricht”, so der Volksanwalt gegenüber dem ORF Vorarlberg.