Vorarlberg: Hausbau erst im Nachhinein genehmigt

Der Bau ist in vollem Gange, Genehmigung gibt es keine: Ein Wohnhaus in Lochau sorgt derzeit für Unmut in der Bevölkerung.

Bereits vor Baubeginn sorgte das geplante Heim am Seeufer für Diskussionen, denn die Zufahrt zum Neubau sollte direkt auf die viel befahrene Landesstraße führen. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, musste für den Traum vom Eigenheim der Flächenwidmungsplan geändert werden – eine Zufahrt über die Nachbargrundstücke wäre nicht erlaub worden.

Bereits 2017 wurde dann mit dem Bau begonnen. Beim Blick auf die Baustelle bemerkten Nachbarn allerdings, dass ein größeres Gebäude entstand, als im Baubescheid festgelegt. Ein Baustopp folgte. Weder Bauherr noch Bürgermeister wollen sich laut dem ORF Vorarlberg öffentlich äußern – laut erstem gehe es die Öffentlichkeit nichts an, der Bürgermeister spricht von einem laufenden Verfahren.

Aufschüttung gefährdet L190 Problematisch könnte der Bau aber auch für die Öffentlichkeit werden. Laut einem Gutachten des Landesgeologen gefährdet eine Anschüttung im Fall von Starkregen das Grundstück selbst und die darunterliegende L190. Der Bauherr habe nach eigenen Angaben den Baumbestand sichern wollen und deshalb eine Aufschüttung veranlasst, die durch eine Mauer gesichert werden sollte – im Flächenwidmungsplan war dies nicht vorgesehen.