Umbau der Berge – wenn im Skigebiet die Bagger auffahren

Ein derzeit noch unberührter Gletscher soll erschlossen werden und so die Pitztaler Gletscherbahnen mit Sölden verbinden. Umweltschützer protestieren.

Beim Zusammenschluss der Skigebiete, in den Medien "Gletscherehe" genannt, sollen die Lifte im Ötztal mit jenen im Pitztal mit zusätzlichen 64 Hektar an Skipisten verbunden werden. Geplant sind unter anderem die Errichtung von drei Seilbahnen und eines Speicherteichs. Auch ein 600 Meter langer Skitunnel und die Schleifung eines Berggrats am Linken Fernerkogel um 40 Höhenmeter sind vorgesehen. Im Jänner startet die Verhandlung der Umweltverträglichkeitsprüfung. Als voraussichtlicher Verhandlungsbeginn wurde am Montag der 22. Jänner genannt.