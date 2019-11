Aufregung um Gletscher-Ehe in Tirol

Der Widerstand gegen einen geplanten Zusammenschluss der Tiroler Gletscherskigebiete Ötztal und Pitztal hat zunehmend an Unterstützung gewonnen.

Gegner machen mobil

Regierung stellt Projekt "außer Streit"

Konkret geht es um die geplante Errichtung des "größten zusammenhängenden Gletscherskigebiets in Europa". Mit zusätzlichen 64 Hektar an Skipisten sollen die Lifte im Ötztal mit jenen im Pitztal verbunden werden. Drei Seilbahnen, ein asphaltierter Speicherteich und die Planierung, Überschüttung sowie Abtragung von 72 Hektar gewachsenem Gletscher stehen laut den Umweltorganisationen etwa am Plan. Auch ein 600 Meter langer Skitunnel und die Schleifung eines Berggrats am Linken Fernerkogel um 40 Höhenmeter sind vorgesehen.