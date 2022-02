Ukraine-Krieg und Altach unter Zugzwang

Russland-Experte Prof. Dr. Gerhard Mangott, Finanzexperte Roland Rupprechter, Ringertrainer Vitaly Markotenko und Werner Grabherr, Sportlicher Leiter des SCR Altach sind am Freitag zu Gast bei Birgit Entner-Gerhold in "Vorarlberg LIVE".

Prof. Dr. Gerhard Mangott, Russland-Experte

Gerhard Mangott, Politikwissenschafter an der Uni Innsbruck und Russland-Experte, wird im Gespräch mit Birgit Entner-Gerhold die Lage in der Ukraine analysieren. Warum greift Russland die Ukraine an? Was verspricht sich Wladimir Putin von seinem Vorgehen? Wie kann es jetzt in der Ukraine weitergehen? Was macht der Westen?

Roland Rupprechter, Finanzexperte

Roland Rupprechter war für die Hypo Vorarlberg als Leiter des Asset Management tätig und ist aktuell Geschäftsführer der R&B Research und Vermögensmanagement Gesellschaft. Er wird im Studio von "Vorarlberg LIVE" über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf Öl, Auto, Erspartes, Jobs, Inflation und alle Aspekte rund ums Geld sprechen. Wie hart trifft der Ukraine-Krieg die Vorarlberger?

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter SCR Altach

Der SCR Altach steht am Tabellenende der österreichischen Fußball-Bundesliga. Am Samstag kommt es zum Duell mit dem Vorletzten in der Tabelle, FC Flyeralarm Admira. Ein sogenanntes "Sechs-Punkte-Spiel", ein entscheidendes Match für die Altacher, in dem sich ein möglicher Verbleib in der obersten Spielklasse vorentscheiden könnte. Werner Grabherr, Sportlicher Leiter des SCR Altach wird im Studio bei Birgit Entner-Gerhold über dieses anstehende Spiel, die letzte Niederlagenserie und die Zukunft des SCRA sprechen.

Vitaly Markotenko, Ukrainer, Ringertrainer in Österreich

Vitaly Markotenko stammt aus der Ukraine, ist Ringertrainer in Österreich und hat für Sonntag, den 27. Februar, eine Demo in Bregenz unter dem Motto "Frieden in der Ukraine" angemeldet. Bei "Vorarlberg LIVE" wird er über seine Heimat, die aktuelle Situation dort und die Demo am Sonntag sprechen.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 25. Februar 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Prof. Dr. Gerhard Mangott (Uni Innsbruck, Russland-Experte), Roland Rupprechter (Geschäftsführer der R&B Research und Vermögensmanagement Gesellschaft), Vitaly Markotenko (Ukrainer und Ringertrainer in Österreich), Werner Grabherr (Sportlicher Leiter SCR Altach)

Moderation: Birgit Entner-Gerhold (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.