Nächste Niederlage des SCR Altach - 0:2 in Klagenfurt

Altacher Niederlagenserie findet auch in Klagenfurt seine Fortsetzung. Die Magnin-Elf unterliegt beim Aufsteiger mit 0:2.

Frühes Gegentor

Bereits in der vierten Minute gab es den ersten Nackenschlag aus Sicht der Rheindörfler, Andersson staubte zur frühen Führung für die Gastgeber ein. In weiterer Folge tat sich in den beiden Strafräumen wenig, in Minute 20 kam es zum ersten Abschluss der Altacher. Ein Schuss von Monschein landete allerdings nur im Außennetz.