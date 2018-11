Überraschung bei "TVOG": Chantal und Giuliano sind eine Runde weiter

Am Sonntagabend gab es bei "The Voice of Germany" eine echte Überraschung, denn beide Vorarlberger haben es in die "Sing-offs" geschafft.

Giuliano de Stefano hat sich in den “Battles” gegen Chantal Dorn durchgesetzt und es somit in die nächste Runde geschafft. “Es war ein sehr anspruchsvolles Battle”, sagt Jurorin Yvonne Catterfeld. “Es ist echt schwer. Ich entscheide mich für Giuliano de Stefano.”

Doch die Juroren sorgten für die Überraschung. Gerade als Chantal den Saal verlassen wollte, drückten alle Juroren den Buzzer und beförderten Chantal durch den sogenannten “Steal-Deal” in die “Sing-offs.” Dorn entschied sich für das Team von Michael Patrick Kelly.