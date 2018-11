Heute wird es ernst: Duell der Vorarlberger bei "TVOG"

Heute Abend kämpfen die Vorarlberger Chantal Dorn und Giuliano de Stefano bei "The Voice of Germeny" in den "Battles" um den Einzug in die nächste Runde. Die beiden müssen im Ring gegeneinander antreten.

Das Lied, dass Chantal und Giuliano gemeinsam im Duett singen, habe vor allem Giuliano in die Karten gespielt: “Me and Mrs Jones” von Billy Paul. Da das Lied ein reines Männerleid ist, sei es für Dorn nicht einfach gewesen, wie sie im VOL.AT-Interview erzählt: “Die Herausforderung lag ganz klar auf meiner Seite, um da ein guter Gegenpart für ihn sein zu können.”

“Wie ein Lottosechser” Die Vorbereitung war dennoch nicht vom Konkurrenzgedanken dominiert, erklärt Chantal im VOL.AT-Interview. Trotz der unterschiedlichen Persönlichkeit sei es wichtig, das Duett auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. “Gegen den Landsmann zu singen, ist wie ein Lottosechser”, sagt die Bregenzerin. “Es war wirklich lässig mit ihm zu arbeiten.”

Die “Battles seien auf jeden Fall nicht ohne und eine große Herausforderung für jeden: “Man singt quasi um sein Leben, um das Weiterkommen in die nächste Runde. Da will man einfach sein Bestes geben.”