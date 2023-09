Überraschendes Weihnachtsgeschenk für „LOL“-Fans

Überraschung für alle Comedy-Fans: Die populäre Show "LOL" Michael „Bully“ Herbig (55) als Gastgeber bekommt ein Weihnachtsspecial.

Vorzeitige Bescherung

Das Weihnachtsspecial, benannt „LOL: Last One Laughing – XMAS Special“, wird bereits am 22. Dezember 2023 auf Prime Video zu sehen sein. Es verspricht, das humorvollste Fest des Jahres zu werden, obwohl, wie in der Show üblich, das Lachen den Teilnehmern strikt untersagt ist.