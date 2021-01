Über 90.000 Vorarlberger für CoV-Impfung vorgemerkt

Am Donnerstag hat die Zahl derjenigen Vorarlberger und Vorarlbergerinnen die sich für eine CoV-Impfung vormerken haben lassen, 90.000 überschritten.

Bereits am Montag, dem ersten Tag an dem eine Vormerkung möglich war, ließen sich innerhalb von acht Stunden mehr als 40.000 Vorarlberger registrieren.

Warten auf Impfstofflieferung

Die erste Etappe der Coronavirus-Impfungen im Land ist fast abgeschlossen. Ende nächster Woche wird zuletzt noch im Pflegeheim in Egg geimpft. Direkt im Anschluss wären dann bereits alle Menschen ab 80 Jahren an der Reihe für ihre erste Impfung. Damit muss jetzt aber vorerst abgewartet werden, bis neuer Impfstoff geliefert werden kann, sagt Gesundheitslandesrätin Martina Rücher, bei "Vorarlberg heute" am Donnerstag.