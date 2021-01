Corona-Impfung: Schon 42.000 Vormerkungen

Bis 18:00 Uhr haben sich 42.014 Vorarlberger für eine kostenlose und freiwillige Corona-Schutzimpfung vorgemerkt.

Die am Montagmorgen gestartete Vorarlberger Impf-Vormerkplattform stößt auf große Resonanz, teilt die zuständige Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher mit. Im Laufe des Tages haben sich unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft über 40.000 Vorarlberger für eine kostenlose und freiwillige Corona-Schutzimpfung vormerken lassen. Rüscher wertet das beachtliche Interesse als „erfreuliches Signal“ in Sachen Impfbereitschaft: Einen laufend aktualisierten Überblick über die Corona-Impfungen in Vorarlberg ermöglicht ein neues Dashboard ab Dienstag auf www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft verlinkt wird.