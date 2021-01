Covid-Impfung: Diese Vorarlberger haben sich bereits angemeldet

Seit Montagfrüh kann man sich für die Covid-Impfung vormerken lassen. Einige bekannte Vorarlberger haben sich bereits angemeldet.

Ohneberg: Der Wirtschaft zuliebe

Ebenfalls früh vormerken lassen hat sich IV-Vorarlberg-Präsident Martin Ohneberg. Er habe sich gleich angemeldet, als er gesehen habe, dass die Plattform online sei. Betriebe sollen - wo möglich - und "mit einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung alles tun, um die wirtschaftlichen und sozialen Schäden möglichst gering zu halten", so Ohneberg. Für ihn gilt daher auch folgendes: "Maximales Tempo bei der Umsetzung der Impfstrategie. Und mit Corona und den präsentierten Maßnahmen umgehen, bis der Impfstoff in der Breite wirkt." Die Impfung, sowie andere Covid-Maßnahmen könnten zusammen dazu beitragen, dass man einer Normalität wieder nahe komme - auch der Wirtschaft zuliebe.

Otti: "Hoffnung stirbt zuletzt"

Einige bekannte Vorarlberger haben sich bereits für die Impfung angemeldet, darunter auch MO-Caterin-Betreiber Harald Otti mit Gattin Petra. Er teilte am Montagmorgen Screenshots der erfolgreichen Anmeldung in sozialen Medien und zeigte sich recht optimistisch. "Hoffen nur nicht, dass es mehrere Wochen, mehere Moante oder mehrere Jahre dauert?!", schrieb Otti dazu. "Aber wie schon des öfteren gesagt, 'die Hoffnung stirbt zuletzt'."

Schoch: "Vorbildwirkung zeigen"



Auch Sandra Schoch, Grüne Landtagsabgeordnete und Vizebürgermeisterin der Landeshauptstadt Bregenz, hat sich bereits vormerken lassen. Sie komme zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit erst später dran - allein was Alter und Vorerkrankungen angehe, es sei ihr aber sehr wichtig, eine Vorbildwirkung zu zeigen, so Schoch gegenüber VOL.AT. "Zu sagen, es geht jetzt sich anzumelden", meint sie. Indem sie es auf Social Media teile, wolle sie den Vorarlbergern klar machen, dass man sich jetzt schon vormerken lassen solle. "Es ist wichtig, sich impfen zu lassen", so Schoch.