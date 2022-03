Über 44.000 Neuinfektionen und 17 Todesfälle

44.465 Corona-Infektionen sind in Österreich am Samstag, eine Woche nach dem "Öffnungstag" mit weitgehendem Wegfall der meisten Maßnahmen mit Ausnahme von Wien, gemeldet worden.

Der Siebentages-Schnitt erhöhte sich mit diesem Rekordwert für diesen Wochentag so auf 39.510, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 3.079,9 Fälle auf 100.000 Einwohner und liegt damit wieder über 3.000.

Infektionsbeschleuniger

Die Öffnungsschritte wirkten als "Infektionsbeschleuniger", vorigen Samstag wurden noch 31.289 neue Infektionen und 289.414 aktive Fälle gezählt, inzwischen sind es 373.314, ein Anstieg von fast 30 Prozent in sieben Tagen. Weniger drastisch fiel die Zunahme bei den Krankenhauspatienten aus, 2.754 Personen und am Samstag gemeldet, vor einer Woche waren es noch 2.547 gewesen, was einen Anstieg von rund acht Prozent bedeutet. Die Zahl der Intensivpatienten ist im selben Zeitraum um zehn Prozent oder um 21 auf 181 Menschen zurückgegangen.