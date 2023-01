Über 1000 Jobangebote an einem Tag

Am Freitag findet an der Fachhochschule Vorarlberg von 11 bis 16.30 Uhr wieder die Jobmesse statt.

Größter Job-Marktplatz im Ländle

Für die Veranstalter eine tolle Gelegenheit. "Die Besucher können sich auf den größten Marktplatz für Jobs in Vorarlberg freuen und ein Angebot von insgesamt über 1000 Jobs", sagen Christian Zoll (Industriellenvereinigung) und Stefan Fitz-Rankl (Fachhochschule) bei Vorarlberg LIVE. Ziel sei es Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vernetzen. Das sei auch generell der Fokus der Fachhochschule. "Unser Grundverständnis ist es, sehr eng mit der Region und den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Die Fachhochschule ist hier sehr eng vernetzt. In jedem Studienprogramm wird immer an praxisnahen oder direkt an Praxis-Fällen gearbeitet", betont Fitz-Rankl.