TVOG: So viele sahen den Auftritt von Giuliano

Bei der Castingshow "The Voice of Germany" zeigte am Sonntag ein Vorarlberger ganz groß auf. So viele Zuseher fieberten vor dem Fernseher mit.

Den Tatort-Krimi «KI» um ein verschwundenes Mädchen verfolgten am Sonntagabend in der ARD 8,48 Millionen Zuschauer, auf ORF2 sahen den Tatort 501.000 Zuseher.

Zeitgleich interessierten sich 4,29 Millionen Menschen für den Großen Preis der USA auf RTL. Auf ORF1 sahen 605.000 Zuseher das Formel-1-Rennen.

Die ZDF-Romanze “Ein Sommer in Oxford” kam auf 4,10 Millionen deutsche Zuschauer und 333.000 österreichische Zuseher.

Fast vier Millionen Zuseher für TVOG Auf die Sat.1-Castingshow «The Voice of Germany» entfielen 3,52 Millionen deutsche Zuschauer. Dazu kommen noch 233.000 Zuseher aus Österreich, die sich somit auch den Auftritt des Vorarlbergers Giuiliano angesehen haben.