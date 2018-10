TVOG: Powerfrau Monica startete Karriere in Bregenz

Mit ihrer Megaperformance von Aretha Franklins Song "Respect" heizt Monica bei "The Voice of Germany" dem Publikum mächtig ein. Ihre Karriere startete sie in Bregenz.

Mit “Porgy and Bess” in Bregenz

Monica Lewis-Schmidt stand in den letzten 30 Jahren in Europa und den USA bereits für zahlreiche Musicals auf der Bühne und sang auch in “Porgy and Bess” bei den Bregenzer Festspielen. Auch mit den Berliner Philharmonikerin trat sie schon auf, spielte in “Stars in Concert” fünf Jahre lang die Rolle der Aretha Franklin und verlieh Annette Frier in der Satire “Schleuderprogramm” ihre Stimme.