TV-Star Robert Geiss in Spanien festgenommen

TV-Star Robert Geiss wurde am Sonntag von der Polizei aus einem Flugzeug geholt.

Robert Geiss soll vor 20 Jahren etwas gestohlen haben und sei deshalb verhaftet worden, berichtet seine Frau Carmen in einem Video auf Instagram.

Das Paar sei auf der Rückreise aus der Dominikanischen Republik gewesen und wollte nach einem Zwischenstopp in Madrid weiter fliegen. Dort hätten drei Polizisten Geiss aus dem Flugzeug eskortiert. Man habe ihn "wie einen Schwerverbrecher behandelt", so seine Ehefrau, die Spanien in ihrem Post als "Bananenrepublik" bezeichnet.