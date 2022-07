Tumult bei Paspels-Seen in Rankweil: "So ein Ausmaß hatten wir noch nie"

Polizei führt Kontrollen durch

Die Paspels-Seen in Rankweil sind ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Menschen in den umliegenden Gemeinden. Am Wochenende und während der Sommerzeit sind die Seen stark frequentiert. Ähnlich dem Konzept an der Pipeline in Bregenz gibt es auch hier ein Sicherheitskonzept: Im Sommer sei bei den Paspels-Seen jeden Tag die Gemeindepolizei vor Ort, hieß es auf VOL.AT-Anfrage aus dem Büro von Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.

Fußstreifen auf den Liegewiesen

"Kommt zum Glück wenig vor"

Bei den aktuellen Temperaturen sei der Ansturm dementsprechend groß, so Schnetzer. "So etwas wie gestern kam zum Glück wenig vor", gibt Schnetzer im Gespräch mit VOL.AT zu verstehen. In letzter Zeit habe es neben den bereits geklärten Diebstählen nur kleinere Badeunfälle gegeben. "So ein Ausmaß hatten wir noch nie", meint der Polizei-Kommandant. Wenn gewisse Gruppierungen aufeinandertreffen, komme so etwas vor – egal ob in einer Innenstadt, in einem Skigebiet oder in einem Naherholungsgebiet. "Das ist auch im Vorfeld schwer zu verhindern", verdeutlicht er abschließend.