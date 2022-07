Deutscher Rucksackdieb in Rankweil geschnappt

Nach einer Serie von Rucksackdiebstählen in Vorarlberger Schwimmbädern konnte am Samstag ein 56-Jähriger auf frischer Tat ertappt werden.

In den letzten Monaten kam es in verschiedenen Schwimmbädern und an Baggerseen im Rheintal immer wieder zu Diebstählen von Rucksäcken von badenden Personen. Mit Hinweisen und kriminalpolizeilichen Tipps wurden die Badegäste über die sehr dreisten Diebstähle informiert.