Rucksack-Diebe machen Baggerlöcher unsicher

An den Baggerlöchern in Rankweil sorgt eine Reihe von Rucksack-Diebstählen für Aufsehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Beginn der Badesaison wurden an den Baggerlöchern in Rankweil Rucksäcke in regelmäßigen Abständen gestohlen. Die Polizei ermittelt schon. "Wenn jemand am Baggersee verdächtige Wahrnehmungen macht, etwa wenn jemand Rucksäcke mitnimmt, die nicht der Person gehören, bitte sofort die Polizei mit 133 verständigen", heißt es vonseiten der Polizei.