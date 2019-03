"Tschutta": Förderung und Weiterentwicklung der Talente

In der achten Ausgabe von "Tschutta" dreht sich alles um die Fußball-Akademie Vorarlberg mit Sitz in der Mehrerau Bregenz.

“Tschutta” – so heißt die VOL.AT-Videoserie mit Reporter Thomas Knobel in dem sich alles um das runde Leder dreht. In der bereits achten Ausgabe widmet sich Thomas Knobel der heimischen Fußball-Akademie mit Sitz in der Mehrerau Bregenz. Die Förderung der Talente und die Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers: Das sind die Schwerpunkte der heimischen Fußballakademie. Seit vielen Jahrzehnten führt der Weg von den Klassespielern der heimischen Nachwuchs-Landesauswahl bis zu den größten europäischen Spitzenklubs. Georg Margreitter (Nürnberg), Michael Liendl (Wolfsberg), Amir Abdijanovic (Wolfsburg) und Daniel Nussbaumer (Stuttgart) sind die jüngsten Beispiele, die zeigen, dass Spielern der ehemaligen AKA Vorarlberg auch eine internationale Laufbahn in Angriff nehmen können.