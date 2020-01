Trump kommt zum WEF nach Davos

US-Präsident Donald Trump will am diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen.

Dies bestätigte Regierungssprecherin Stephanie Grisham am Mittwoch. Noch im vergangenen Jahr hatte Trump seine Teilnahme an der international beachteten Tagung wegen eines Teil-Verwaltungsstillstands in den USA abgesagt.

Sein für den 21. und 22. Januar geplanter Besuch im schweizerischen Ferienort dürfte sein erster Auftritt auf der Weltbühne seit der von ihm angeordneten Militäraktion gegen den iranischen General Kassem Soleimani sein. Für dessen Tod übte Teheran in der Nacht zum Mittwoch mit Raketenangriffen auf US-Ziele im Irak Vergeltung.

Hochrangige Konferenz

Bei der Konferenz in Davos treffen sich jährlich Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschafter. Sie diskutieren über aktuelle Themen und suchen Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme.