Trotz Urteil: Entlassung von Dornbirner Personalchef muss vor Kommission bestehen

Vor einem Monat reduzierte das Oberlandesgericht Innsbruck die Strafe des ranghohen Stadtbeamten. Nun liegt es an der Dienststrafkammer, ob die Stadt Dornbirn ihn entlassen darf - oder ihn behalten muss.

Vor einem Monat entschied das Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck in zweiter Instanz im Betrugsprozess gegen den suspendierten Leiter der Personalabteilung der Stadt Dornbirn. Statt einer Strafe von 24 Monaten Haft, davon acht Monate unbedingt, reduzierte das Gericht diese auf 12 Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro. Verurteilt ist er wegen schwerem gewerbsmäßigen Betrug und Ausnutzung einer Amtsstellung.

Mildere Strafe nach Berufung

Das OLG Innsbruck wertete strafmildernd, dass der bislang Unbescholtene nach dem erstinstanzlichen Urteil die Schadenssumme erstattete. Der Personalchef hatte auf Rechnungen für tatsächlich erbrachte Leistungen der Stadt Dornbirn mehrmals sein eigenes Konto statt jenes der Stadt angegeben. Außerdem hatte er jahrelang nicht für seinen Stellplatz in der städtischen Tiefgarage bezahlt. Insgesamt entstand so ein Schaden von mehr als 91.000 Euro.

Kollegialorgan entscheidet über Entlassung

Dienststrafkammer ermittelt

Die dreiköpfige Dienststrafkammer an der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch ist die einzige Instanz, die über Dienststrafen für Gemeindebeamte entscheiden kann. Sie besteht aus einem vorsitzenden rechtskundigen Landesbeamten, einem Bürgermeister und einem Personalvertreter. Während dem laufenden Gerichtsverfahren musste das Verfahren ruhen. Nun, da aufgrund des Urteils keine dienstrechtlichen Konsequenzen vorgeschrieben sind, liegt die Entscheidung wieder bei der Dienststrafkammer in Feldkirch. Diese habe nun ihre Erhebungen eingeleitet und die Gerichtsakten angefordert, erklärt Bezirkshauptmann Herbert Burtscher im VOL.AT-Gespräch. Ein Zeitrahmen, bis wann eine Entscheidung vorliegt, lasse sich noch nicht abschätzen. Vonseiten der Dienststrafkammer ist vor September jedoch keine Entscheidung zu erwarten.

Kein öffentliches Verfahren

Deren Verhandlungen sind nicht öffentlich. Ob die "Dienststraferkenntnis", also das Urteil, öffentlich gemacht wird, entscheiden die Betroffenen. So ist die Verlautbarung zulässig auf Wunsch des Beschuldigten, wenn dem kein öffentliches Interesse entgegensteht - oder auf Wunsch des Klägers, also der Stadt, wenn diese im öffentlichen Interesse ist.