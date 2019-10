Trotz Regen und baldiger Umsetzung: "stattTunnel" protestiert bei Zollamt Tisis

Die Realisierung des umstrittenen Stadttunnels in Feldkirch soll bald beginnen. Die Bürgerinitiative "stattTunnel" gibt nicht auf und kämpft weiter gegen die Tunnelspinne an.

Was den Stadttunnel in Feldkirch angeht, spalten sich die Geister: Manche sehen ihn als Jahrhunderprojekt für die Zukunft, während andere - so auch die Bürgerinitiative "stattTunnel" - die Pläne kritisch sehen.