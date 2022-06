Trotz intensiver Spender-Suche: Paul (3) hat es nicht geschafft

Bereits zum zweiten Mal war der kleine Junge an Leukämie erkrankt - nun hat er trotz großen Einsatzes von "Geben für Leben" und den Ärzten den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Großer Einsatz

Unter großem Einsatz bemühte sich der Verein "Geben für Leben", einen passenden Spender für Paul zu finden und sorgte unter anderem mit einer Typisierungsaktion am Bodensee inklusive "Sprung ins kalte Wasser" für Aufsehen. Leider half jedoch alles nichts - vor kurzem hat Paul den Kampf gegen die tückische Krankheit verloren. "In dieser schweren Zeit des Loslassens sind wir alle ganz fest in Gedanken bei der Familie. Ruhe in Frieden, Paul, und wir sind uns ganz sicher, dass du jetzt an einem wunderschönen Ort bist. Durch dein schweres Schicksal können viele andere gerettet werden, denn durch dich ließen sich viele Menschen typisieren und schenken weiterhin Hoffnung", postete das Team von "Geben für Leben" auf der Website.