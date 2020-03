Trotz Covid-19: Gehen Sie am Sonntag zur Gemeinderatswahl 2020?

Die Landesregierung will - nach aktuellem Stand - die Gemeinderatswahlen am Sonntag durchführen. Das sorgt für Diskussionen.

Die für kommenden Sonntag (15. März 2020) angesetzten Vorarlberger Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen sollen wie geplant stattfinden. Das hat am Dienstagnachmittag Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bekräftigt. "Aus heutiger Sicht ist das die richtige Beurteilung", sagte Wallner. Wer Bedenken habe, solle die Briefwahl in Anspruch nehmen, empfahl der Landeshauptmann. Doch wie wird sich das auf die Wahlbeteiligung auswirken? Das ist die große Frage. Und wie hoch ist das Risiko für die Wahlhelfer und vor allem alten Menschen? Fragen die am Dienstag nicht wirklich beantwortet wurden - man versuchte zu entschärfen.