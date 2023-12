Traditionsgasthaus vor Schließung: Wie es mit dem "Vorarlberger Hof" weitergeht

Bereits Anfang 2023 bestätigte der Eigentümer des Gasthauses, der "Verein Arbeiterheim", ein neues Projekt für den "Vorarlberger Hof". Am Dienstag gab das Team des "Hofs" in sozialen Medien die Schließung bekannt: "Liebe Gäste, aufgrund eines Neubaus schließt der Vorarlberger Hof Ende 2023 seine Pforten. Wir möchten euch Danke sagen für euer Vertrauen und eure Treue und wünschen euch ein gesundes Neues Jahr 2024."

Zukunftspläne für den Vorarlberger Hof

SPÖ-Stadtrat Markus Fäßler bestätigt gegenüber VOL.AT, dass es Pläne für einen Neubau gibt. "Die Gastwirtschaft wird geschlossen, mit Ende dieses Jahres und Mitte Jahr werden wir mit der Neuerrichtung des Vorarlberger Hofes beginnen", schildert er. Erst wurde auch eine Sanierung in Betracht gezogen. Auf dem Nebengrundstück, wo sich derzeit noch ein Parkplatz befindet, solle auch neu gebaut werden, verdeutlicht Fäßler. "Zusammen ist es natürlich möglich, dann wirklich ein schönes neues Gebäude zu errichten", betont er. Zudem sei das Gasthaus "sehr in die Jahre gekommen". "Eine Sanieurng hätte sich einfach nicht mehr rentiert", meint Fäßler beim Lokalaugenschein.

Mehr als nur ein Gasthaus

Revival für Gasthaus nach Neubau

Ab dem 31. Dezember 2023 bleibt das Traditionsgasthaus geschlossen. Die Bauzeit soll zwischen zwei und drei Jahren betragen, verrät Fäßler. "Es ist natürlich wirklich eine sehr hohe Summe Geld, die wir dort investieren", gibt er zu verstehen. Wie hoch diese genau sein werde, werde sich noch zeigen. "Wir möchten vor allem, dass der mittlere Trakt wieder das klassische Erscheinungsbild – von außen, von der Fassade her – des alten Vorarlberger Hofes abgibt." Das Gasthaus soll so wieder einen klaren Erkennungswert haben. "Ich habe den Gastronomen natürlich gefragt, ob er nicht bitte danach wieder eröffnen möchte", so der Stadtrat. Dieser habe allerdings bis zur Fertigstellung des Neubaus ein gewisses Alter erreicht und dürfe in die verdiente Pension gehen. "Aber als Berater steht er uns gerne zur Verfügung", meint Fäßler.