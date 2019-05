Toter von Nonnenhorn: Polizei tappt bei Identität noch im Dunkeln

Wer kennt den Toten aus Nonnenhorn?

Montagabend fanden Spaziergänger einen verstorbenen Mann in einer Grünanlage in Nonnenhorn in der Nähe zum Bodenseeufer auf. Die Kriminalpolizei Lindau nahm daraufhin die Ermittlungen hinsichtlich der Identität des Mannes und der Todesursache auf. Im Rahmen dessen wurde heute durch die Rechtsmedizin eine Obduktion durchgeführt. Diese erbrachte keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung bei der Todesursache.