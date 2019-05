Unbekannter Toter in Nonnenhorn am Bodensee gefunden

Der Tote, der bislang nicht identifiziert werden konnte, lag höchstwahrscheinlich schon den ganzen Montag in einem Schlafsack hinter einem Baum. Beim unbekannten Mann dürfte es sich um einen Obdachlosen handeln. Wer kennt den Toten aus Nonnenhorn?

Am Montagabend gegen 20:40 Uhr fanden Spaziergänger in einer Grünanlage an der Nonnenhorner Wasserburger Straße einen männlichen Toten – in unmittelbarer Nähe zum Bodenseeufer.