Totalphütte mit Schnee im August

Ordentlich weiß angezuckert zeigt sich die Totalphütte - und das mitten im Sommer. "Über Nacht wurden die Kissen kräftig geschüttelt", so die Betreiber auf ihrer Facebook-Seite.

Der Temperatursturz der letzten Tage macht sich auch auf den Bergen bemerkbar, auf der Totalphütte beispielsweise liegt der Schnee zentimeterdick. Zum Glück liegt der Winter noch in weiter Ferne, schon ab Mittwoch wird es bereits wieder recht sonnig und angenehm warm.

Alphütte von Staublawine zerstört

Die Totalphütte liegt am Fuße der Schesaplana auf 2.385 Meter und wurde im Winter 2019 fast zur Gänze von einer Staublawine zerstört. Nach aufwendigen Bauarbeiten auf 2385 Metern Seehöhe ging die Hütte am 27. Juli wieder in den Vollbetrieb.