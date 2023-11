Topspiel SKN St. Pölten Frauen gegen SPG Altach/Vorderland im Liveticker

Der Liveticker vom Spiel St. Pölten vs SPG Altach/Vorderland

Die Rheindörflerin treffen nun nach langer Wartezeit endlich als Herausforderer Nummer eins auf den Serienchampion. Vor einigen Wochen wurde das Spitzenspiel wegen schlechten Platzverhältnissen auf den 26. November verschoben, jetzt ist es aber nicht mehr lange bis sich entscheidet, wer dieses Jahr als Tabellenführer beenden wird. Trotz des engen Rennens an der Spitze geht St. Pölten wie gewohnt als Favorit in die Partie. Die Niederösterreicherinnen halten momentan bei 24 Punkten in der Tabelle, unsere Mädels sind ihnen mit 22 dicht auf den Fersen. In den vergangenen Jahren konnten die Wölfinnen die Meisterschaften in den direkten Duellen mit Sturm Graz für sich entscheiden, heuer müssen sie auf diesem Weg wohl an den Altacherinnen vorbei. Der erneute Champions League Starter kann aber auch heuer auf den stärksten Kader der Liga zurückgreifen.