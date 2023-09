Anfangsfurioso lohnte sich: Altach/Vorderland siegt vs Sturm Graz

Am Freitagabend trafen die Altacher Damen im ersten Heim-Match der Saison auf Sturm Graz - Das Topspiel der Runde in der Frauen-Bundesliga.

Der Ticker vom Spiel Altach/Vorderland vs Sturm Graz

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir wissen um die Qualitäten von Sturm Graz, auch wenn sie einige prominente Abgänge gehabt haben. Wir haben den Anspruch, vorne mitzuspielen und wollen wieder die Top-3 erreichen. Gerade in den direkten Duellen dürfen wir uns wenig Schwächephasen erlauben. Dementsprechend werden wir das Spiel am Freitag angehen.“



Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Altach ist neben St. Pölten einer der heißen Titelkandidaten. Um im Ländle bestehen zu können, benötigen wir an dem Tag eine Top-Performance. Wir werden uns gut vorbereiten und den Kampf annehmen.“