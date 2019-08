Top-Gastronomen ziehen gegen Rauchverbot zu Felde

In Feldkirch haben sich ein paar Innenstadt-Wirte zusammengetan, um gegen den Nichtraucherschutz in Lokalen zu protestieren.

Sein Vorschlag: Spezialbewilligungen

Rauch will nicht nur Regierungsentwürfe schlecht machen, sondern auch proaktiv Alternativen vorschlagen. Sein Vorschlag: Spezialbewilligungen. In Paris etwa dürfe in vielen Bars noch geraucht werden, auch in Belgien und Dänemark gebe es zahlreiche Spezialbewilligungen für Wirte. Anders könnten es "viele Gastrobetreiber nicht mehr machen", zielt Rauch auf finanzielle Einbussen und Gastrosterben auch in anderen Ländern ab.