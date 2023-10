Top 10 Schlachtpartie 2023 in Vorarlberg

Von Raggal über Dornbirn bis nach Hard: Diese Lokale und Restaurants für eine deftige Schlachtpartie empfehlen unsere Leser.

Mit dem Einzug des Herbstes und längeren Nächten erwacht die Lust auf herzhafte, deftige Speisen. Es ist die Zeit, in der wir uns von leichten Blattsalaten verabschieden und stattdessen nach wärmenden Köstlichkeiten suchen. Obwohl die klassischen Herbstgerichte nicht unbedingt zu den kalorienarmen Optionen zählen, haben sie dennoch eine gesunde Seite. Diese saisonalen Leckerbissen sind reich an wichtigen Nährstoffen wie Eisen, Magnesium, Kalzium und Zink, die unseren Körper in der kühleren Jahreszeit stärken.