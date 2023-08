"Tödliche Signale" von Putin, die Prigoschin ignorierte

Das Ende eines Söldnerführers: Prigoschins mutmaßlicher Tod und die Folgen für die Wagner-Gruppe

In den Tiefen der russischen Politik, wo Macht und Geheimnisse oft Hand in Hand gehen, war Jewgeni Prigoschin eine Figur von besonderer Bedeutung. Als Kopf der berüchtigten Wagner-Gruppe, einer privaten Söldnertruppe, die in Konflikten von Syrien bis Zentralafrika operierte, war er für viele der verlängerte Arm des Kremls in den Schattenkriegen Russlands. Doch sein Tod bei einem Flugzeugabsturz wirft ein grelles Licht auf die komplexen Beziehungen und Spannungen innerhalb des russischen Machtapparats.