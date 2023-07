Wird Prigoschin jetzt von Putin finanziell ruiniert?

Der vom russischen Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin kontrollierte Medienkonzern Patriot Media soll geschlossen werden.

Offiziell verboten ist die Wagner-Gruppe trotz der Rebellion nicht. Putin sagte aber vor wenigen Tagen, dass die Finanzen von Prigoschins Catering-Firma überprüft würden. Russische Medien berichteten außerdem, dass eine Trollfabrik, die Prigoschin angeblich zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung in anderen Ländern, einschließlich der USA, genutzt habe, aufgelöst worden sei.

Aus für Progoschins Patriot Media

Nach Angaben des Direktors eines von Prigoschins Tochterunternehmen soll Patriot Media jetzt geschlossen werden. "Ich gebe unsere Entscheidung bekannt, zu schließen und den Informationsraum des Landes zu verlassen", sagte der Chef von RIA FAN, Jewgeni Subarew, in einem am späten Samstagabend verbreiteten Video. Einen Grund nannte er nicht.

Prigoschins Medien gesperrt

Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor hat Nachrichtenportale der Medien-Holding von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin auf eine schwarze Liste gesetzt und ihre Webseiten in Russland blockiert. Am Samstag waren die Nachrichtenagentur Ria Fan und vier Online-Portale von Prigoschins Patriot Media Group in Roskomnadsors Register gesperrter Medien zu finden. Nach unbestätigten russischen Medienberichten vom Freitag soll Prigoschin selbst die Schließung der Patriot Media Group angeordnet haben. Er selbst äußerte sich dazu nicht.