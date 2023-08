Mit Prigoschin abgestürzt: Das tragische Schicksal der Flugbegleiterin Kristina R.

Am vergangenen Mittwoch ereignete sich in Russland ein verheerender Flugzeugabsturz, bei dem keiner der zehn Insassen überlebte.

Kristina R., ursprünglich aus Kasachstan stammend, hatte große Träume. Sie zog nach Russland, um die Hauptstadt Moskau zu erobern und ließ sich später in St. Petersburg nieder. Ihre Freundin Olga beschreibt sie gegenüber der russischen Zeitung "Komsomolskaja Prawda" als jemanden, der nicht unbedingt ein Familienmensch war. Sie war einmal verheiratet, ließ sich jedoch scheiden und wollte keine Kinder. Stattdessen war sie eine Karrierefrau durch und durch, die für das Fliegen lebte. Ihr Einkommen investierte sie in gutes Essen, ihr Aussehen und vor allem in Reisen. Ihre Lieblingsziele - wie der "Blick" berichtet - waren Jamaika, Singapur und Österreich.