Todesdrama am K2 und Beachvolleyball in Wolfurt

Der Vorarlberger Extrembergsteiger Theo Fritsche kennt das Himalaya-Gebirge und seine Gefahren. Gemeinsam mit den Beachvolleyballern Jakob Reiter und Sarah Hinteregger ist er am Donnerstag zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Die Empörung über den Tod eines Bergsteigers am K2 ist enorm: Am 27. Juli wurde der pakistanische Bergführer Mohammed Hassan (†27) von Gipfelstürmern überklettert, obwohl er noch am Leben war und kopfüber in Seilen hing. Der Vorarlberger Theo Fritsche bezwang die höchsten Gipfel inklusive Mount Everest ohne Sauerstoff. Er meisterte die "seven summits" und viele Erstbesteigungen. In Nepal engagiert er sich stark für Hilfsprojekte und ist darüber hinaus bekannt für Teamgeist und Menschlichkeit in der Bergsteigerwelt.