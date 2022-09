Tod der Queen, Energiegipfel auf EU-Ebene und Neues aus Gaschurn

Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, EU-Abgeordnete Claudia Gamon und Daniel Sandrell, Bürgermeister von Gaschurn am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".

Adelsexpertin Lisbeth Bischoff

Angesichts des Todes von Königin Elizabeth II. herrscht in aller Welt Trauer. Vor den Palästen in London und Windsor sowie in Schottland, wo die Königin am Donnerstag gestorben ist, legten Bürger Blumen ab. Politiker aus aller Welt zollten der Königin, die 70 Jahre auf dem Thron war, Respekt. Adelsexpertin Lisbeth Bischoff ist am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und spricht darüber, wie es jetzt im Königshaus weiter geht.

Claudia Gamon, EU-Abgeordnete

Preisdeckel, Gewinnabschöpfung und Stromsparzwang - das sind die Schlagworte, mit denen sich die Energieminister der EU-Länder in der gegenwärtigen Notlage auseinander setzen müssen. An diesem Freitag berät Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit seinen Kollegen über fünf Vorschläge der EU-Kommission, wie Verbraucher und Unternehmen vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs bei den hohen Energiekosten entlastet werden können. Dazu am Freitagabend zu Gast bei "Vorarlberg LIVE": EU-Abgeordnete Claudia Gamon.

Daniel Sandrell, Bürgermeister von Gaschurn

Am Montag beginnt in Vorarlberg das neue Schuljahr. In Partenen muss die Volksschule jedoch aufgrund von Lehrermangel stillgelegt werden. Doch nicht nur die Zukunft der Volksschule ist in Frage gestellt, sondern auch das Grundlegendste. Bürgermeister Daniel Sandrell ist am Freitagabend zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und spricht über Neues aus der Gemeinde.



VORARLBERG LIVE am Freitag, 9. September 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Daniel Sandrell (Bürgermeister Gaschurn), Claudia Gamon (EU-Abgeordnete) und Adelsexpertin Lisbeth Bischoff

Moderation: Magdalena Raos (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.