"London Bridge is down": Königin Elizabeth II. ist tot

Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Wie der Palast mitteilte, starb die Queen am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral.

Charles wird König

Regentin über dutzende Länder

Als sie 1952 Königin wurde, war Großbritannien noch eine Kolonialmacht. Damals war Winston Churchill Premierminister. In ihrer Amtszeit gab es 14 US-Präsidenten, von Harry S. Truman bis Joe Biden. 1997 wurde als letzte größere Kolonie Hongkong an China übergeben. Durch den Commonwealth pflegte die Queen später weiterhin den Kontakt zu den ehemaligen Kolonien.

Heirat mit Philip

Krisen und Tragödien

Hunderte Auslandsreisen

Schon vor Jahren wurde minutiös geplant, was nach dem Tod der Queen passieren soll. Nach Angaben der Vereinigung der Auslandspresse in Großbritannien soll voraussichtlich zehn Tage nach dem Tod ein Staatsbegräbnis stattfinden.

Liveblog

Großbritannien und die ganze Welt sind im Schockzustand: Königin Elizabeth II. ist tot. Die Queen, weltweit bekannt und geliebt, verstarb mit 96 Jahren. Die Nachricht "London Bridge is down" - der Code für den Tod der Königin" - erreichte Premierministerin Liz Truss am Donnerstagabend. Königin Elizabeth verstarb in Schottland im Kreise ihrer Familie.